Belen a Iannone: “Tu mi fai stare così bene”

Dopo le indiscrezioni sulla presunta crisi di coppia, i due postano foto e dichiarazioni che non lasciano spazio a dubbi. La passione è ancora forte tra di loro e Belen ha una certezza nella sua vita: l'amore per Iannone. I due avrebbero trascorso una notte romantica in uno chalet di montagna, forse in Trentino nello stesso hotel che avevano scelto durante l'estate per concedersi un po' di ore di relax e amore lontano dalla mondanità. La showgirl si è fatta fotografare con un tubino sexy accanto alla scala di legno del rifugio, mentre Andrea comodamente seduto sul divano tra risate e attese. L'ultima foto postata dalla Rodriguez però tradisce la presenza di altre persone nell'eremo, visto che la tavola è apparecchiata per cinque...