Belen a cena con Fedez

Il successo non basta, manca l'amore nella vita di Belen. Triste e sola (e nuda) alle sfilate milanesi , raggiante e sorridente a cena con le amiche, la Rodriguez ha dichiarato al settimanale Chi che bisogna "avere le palle quadrate per resistere accanto a lei". E sui social spunta lo scatto di un'allegra tavolata: Belen è seduta accanto a Fedez (che tra l'altro è stato ospite nella prima puntata di Pequenos Gigantes). Che bella coppia!

Qualche giorno fa, per festeggiare il compleanno di una delle sue care amiche, Belen era a cena con le sue inseparabili compagne di scorribande. Mercoledì ha aperto la settimana della moda milanese presentandosi tra i vip in prima fila da Fausto Puglisi, poi via di corsa per la cena in compagnia. Nel selfie con le fidate amiche spunta anche il rapper al suo fianco. Anche Fedez si mormora sia tornato single da poco. Il gossip è servito...