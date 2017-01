Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi, cicogna in volo

A meno di un anno dalle nozze principesche con Pierre Casiraghi, Beatrice Borromeo è in dolce attesa. La giornalista e il principe sono a settimo cielo, anche se ancora non hanno ufficializzato la lieta novella. A Riva del Garda dove lui partecipa a una regata, lei lo accoglie tra abbracci e baci e l'emozione della coppia è palpabile, come dimostrano le foto del settimanale Chi.