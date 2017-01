Aurora Ramazzotti: "E' vero, sto insieme ad Edoardo Gori e siamo felici"

16:34 - Sono lontani i tempi in cui faceva arrabbiare i genitori Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti per le "marachelle". Adesso Aurora è cresciuta. In prima fila alla Milano fashion week, da John Richmond, a Tgcom24 parla della sua famiglia allargata, dei progetti per il futuro e conferma il nuovo flirt con Edoardo Gori: "Mi avete beccata subito. E' vero, stiamo insieme, cerchiamo di stare lontani dai paparazzi e siamo felici".

Aurora, hai un nuovo fidanzato, sei felice?

Purtroppo sono stata beccata subito, ci frequentiamo da poco. E' proprio un Gori, come avete scritto anche voi. Siamo felici. Non c'entra niente con questo mondo. Io ormai sono cresciuta e riesco a gestire bene il circo mediatico. Il mio problema con i fidanzati è anche questo. Così cerco più che posso di sfuggire ai paparazzi. Capisco anche che per lui è difficile accettarlo, ma per fortuna Edoardo l'ha presa bene. Sono stata fortunata.



Con la scuola come va?

E' un periodo di stress perché sto finendo. E devo pensare al mio futuro. Prima volevo fare giornalismo, poi ho ricevuto una proposta da una università inglese molto importante e ho deciso di andare lì. Devo prendere il voto che mi chiedono e poi si parte.



Quindi sei una secchiona?

Per niente (ride, ndr). Mi è andata bene... E' un dovere nei confronti dei miei genitori, mi piace renderli felici.



Da poco sei maggiorenne e quindi sotto i riflettori, come ti senti?

Lusingata da una parte, anche se poi è difficile da gestire. Per questo cerco di "fare" il meno possibile, facendomi i fatti miei..



I tuoi ti danno qualche consiglio?

Lo fanno ogni giorno. Ne ho fatte di marachelle e finalmente abbiamo stabilito un bellissimo equilibrio.



La tua è una famiglia molto allargata, come la vivi?

Molto bene. Con le mie sorelline abbiamo 18 anni di differenza e potrei essere la loro mamma se pensi che la mia mi ha avuta quando aveva 19 anni...



Con Sole hai cambiato qualche pannolino?

Eccome. La mamma fa tutto lei, ma ormai so fare tutto, anche le pappe, con tutti i procedimenti.



E il rapporto con Tomaso com'è?

Bellissimo, ci siamo subito trovati, è molto serio e soprattutto è molto molto simpatico e per me è come se fosse il mio fratellone. Lo stesso vale per la moglie (Marica Pellegrinelli, ndr) di mio padre, se lo rende felice, lo sono anch'io.



Ultima domanda: sei intonata?

Si, ma perdo la voce ogni due settimane quindi non può essere il mio futuro (ride, ndr).