Leonardo e Billò hanno detto sì

Tanti ospiti vip alla cerimonia

9/9/2013

foto Instagram

Una cerimonia riservata e blindata a Palazzo Reale a Milano e la colonna sonora di "Quando nasce un amore" di Anna Oxa, a sei mesi dalla proposta di matrimonio in diretta tv, Leonardo e Anna Billò si sono sposati. E al ricevimento tanti volti famosi del mondo del calcio, da Borriello a Kakà...

L'ex giocatore del Milan e allenatore dell'Inter sono quindi finalmente andati all'altare. Il 15 marzo Leonardo aveva chiesto la mano della giornalista di Sky Sport durante una diretta tv. La Billò, che, visibilmente emozionata e imbarazzata, aveva liquidato il fidanzato con un secco: “Ne parliamo a casa...”. E la discussione ha evidentemente avuto un esito positivo visto che i due hanno pronunciato il fatidico sì. Ma nemmeno ad un vento così "intimo" Leonardo e Anna hanno potuto rinunciare alla loro passione comune il calcio. E alla fine della cerimonia hanno posato davanti all'ingresso della mostra dedicata a Helenio Herrera e Nereo Rocco, allestita proprio a Palazzo Reale.



Ricevimento poi a Osnago, nella villa Lucini, in provincia di Lecco, dove il mondo del pallone si è riunito per festeggiare gli sposi. Tra gli ospiti vip molti volti del calcio, da Adriano Galliani a Mino Raiola, dal figliol prodigo Kakà agli ex rossoneri palesemente "appesantiti" Serginho e Ronaldo, e Alessandro Costacurta con Martina Colombari, l'attuale attaccante della Roma, Marco Borriello, Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli...