Antonella Clerici, vacanze low cost e in famiglia con il suo Eddy

Spiaggia libera, barbecue in casa, libri e pedalate. E' decisamente lontana dalla mondanità Antonella Clerici, che ha scelto di passare le vacanze in una bella casa in Toscana con gli affetti più cari. La bionda conduttrice ha ritrovato il sorriso con il compagno Eddy Martens, padre della piccola Maelle, e si gode il meritato riposo - come mostrano le foto di "Chi" - con la famiglia e gli amici.

Antonella - seminascosta da occhialoni, cappello e abitino che non toglie mai - è infatti in vacanza in provincia di Grosseto, a debita distanza dai clamori delle spiagge di Ibiza, Formentera e della Costa Smeralda. La Clerici ha superato i periodi di crisi con Eddy e dopo un recente viaggio in Marocco eccoli di nuovo insieme con la figlia. Insomma, è davvero un periodo felice per la conduttrice e il low profile ne è la dimostrazione: d'altronde per stare bene Antonella ha bisogno degli affetti più cari e dell'amore. Yacht e posti esclusivi non fanno per lei.