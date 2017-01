Antonella Clerici un bacio al suo ortopedico sotto casa e il gossip è servito

In sella alla sua Harley Davidson il centauro Panfili accompagna la bella Antonella a casa. Qualche chiacchiera e poi un bacio di commiato. Lei sorride maliziosa, lui le volge un ultimo sguardo poi sfreccia via. E Eddy Martens? E' in un'altra casa, Casa Clerici a Marcianise in provincia di Caserta, a gestire l'attività partita da pochi mesi e già bene avviata.



Padre della medicina ortomolecolare, che, con un approccio nutrizionale cura con successo vari disturbi ortopedici, il chirurgo Adolfo Panfili, 60 anni, un certo appeal sulla bionda regina dei fornelli in tv ce l'ha sicuramente avuto. Se non altro per il fatto di averla curata in poco tempo da una brutta ernia lombare. Cosa sia successo poi tra i due, dentro e fuori dallo studio medico non ci è dato si saperlo. Certo l'incontro serale immortalato da Novella 2000 non era a tema "ortopedico". Il resto lo fanno gli scatti dei paparazzi e la loro pruriginosa e spesso tendenziosa interpretazione da parte dei media. Di certezze non ce ne sono.



Durante le feste di Natale la Clerici e Eddy Martens sono rimasti a casa con la figlia Maelle, insieme come ogni famiglia che si rispetti. Fotografati insieme per le strade di Roma dal settimanale Chi, mano nella mano, nulla farebbe pensare ad una nuova crisi tra i due. Ma le apparenze, soprattutto a Natale, spesso ingannano. Il tempo e i paparazzi ci aiuteranno a risolvere il giallo e a svelare i retroscena per ora nascosti.