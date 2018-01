Anna Tatangelo spegne le candeline, ma lontana da Gigi

Compleanno intimo per Anna Tatangelo , che ha festeggiato i suoi 31 anni tra le mura domestiche in tuta e maglietta. A portarle la doppia torta di compleanno il figlio Andrea , che ha poi incitato la mamma: "Esprimi un desiderio!". Nella clip pubblicata su Intagram la cantante appare commossa dal gesto, ma con un sorriso un po' tirato in viso. Colpa della stanchezza o della lontananza da Gigi? Chissà se sarà proprio lui il destinatario del suo desiderio...

La scorsa estate, in una nota congiunta all'Ansa, la coppia aveva annunciato ufficialmente la rottura. Qualche mese più tardi D'Alessio era tornato sui suoi passi assicurando: "Io e Anna Tatangelo non ci siamo mai lasciati. I giornali di gossip scrivono solo ca...e".



Il 2018, però, Anna l'ha iniziato in solitaria. Su Instagram la cantante ha infatti escluso Gigi dal collage dei migliori scatti del 2017 e da molto tempo ormai non c'è più traccia di lui sul suo profilo social.