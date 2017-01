Anna Tatangelo, confessioni su Gigi D'Alessio

“A 18 anni me ne sono andata. Ho preso in mano la mia vita, quello che era mio. Per un periodo non ho parlato con i miei genitori, poi, con la nascita di mio figlio, le cose sono cambiate. Abbiamo pianto molto e ci siamo finalmente abbracciati. È stato liberatorio”. Intervistata da Catherine Spaak, la Tatangelo parla anche della decisione di diventare grande in fretta e afferma: “Per me ha significato velocizzare quel percorso che ci porta a essere maturi. Mi sono presa io la responsabilità di avere un figlio a 23 anni e non rimpiango niente”.



E del rapporto con il suo compagno Gigi D'Alessio spiega: “Di lui mi posso fidare. E lui mi deve il senso della famiglia: non aveva mai assistito a un'ecografia, al momento dell'allattamento”. Anna svela anche un desiderio per il futuro: “Se fossi brutta, avrei molto più successo. Oggi se sai cantare, ballare, presentare e sei bella, sconcerti e insospettisci la gente. È troppo. Magari mi capitasse di presentare il Festival di Sanremo, saprei come sfruttare l'occasione".