Andrea Pirlo sarà ancora papà: Valentina è incinta

Fisico mozzafiato e sorriso smagliante per Deborah Roversi. La bionda ex moglie di Andrea Pirlo sfoggia un bikini a fascia che le "strizza" il bel décolleté e un gonnellino super sexy a coprire lo slip. In mare con alcuni amici si mette alla guida di una moto d'acqua poi passeggia in solitaria sul bagnasciuga...