Alessia Marcuzzi, super topless alle Maldive

Archiviato il viaggio alle Maldive con il marito Paolo Calabresi Marconi, Alessia Marcuzzi ha brindato all'anno nuovo nella sua casa romana in compagnia di amici. Ma ecco che a distanza di pochi giorni da quella vacanza bollente, sulle pagine di "Chi" compare un topless della presentatrice di tutto rispetto. Riparata, ma non abbastanza da una siepe, Ale si sfila il costume intero fino alla vita e lo spettacolo è servito...

Dopo la mini vacanza a Dubai dove ha festeggiato il compleanno, Alessia ha anticipato i festeggiamenti di Natale in Italia con la sua famiglia allargata per volare, dopo il brindisi, alle Maldive per un soggiorno romantico. Tra bagni bollenti e corse in riva al mare, ben documentati sul social, scopriamo dalle pagine del settimanale "Chi" anche un particolare molto piccante.



All'ombra di una siepe, alle spalle del marito sdraiato sul lettino, la Marcuzzi abbassa le spalline del costume intero e lo sfila fino alla vita lasciando scoperto il suo sexy e tonico décolleté. Curve perfette per la presentatrice che ha vissuto in tutta libertà la sua "luna di miele" con Paolo.