Aldo Montano out alle Olimpiadi, ma a Rio c'è Olga col pancino

Amaro in bocca per lo sciabolatore livornese Aldo Montano, medaglia d'oro nel 2004 ad Atene, che ha concluso la sua quarta esperienza olimpica agli ottavi di finale contro Nikolay Kovalev. Ma, come si dice, sfortunato al gioco e fortunato in amore. E con la sua compagna, la bellissima atleta e modella Olga Plachina, le cose vanno a gonfie vele tanto che la coppia è... in dolce attesa.

"Ma l'avventura più grande sei tu ... Grazie Amore per avermi sopportato in questi mesi", scriveva una settimana fa Aldo alla sua Olga ad accompagnare uno scatto di loro due insieme sulla spiaggia di Rio. Lui 37 anni e lei 19, sono senza dubbio una delle coppie più belle dello sport: Olga, russa, occhi chiari, capelli biondi e labbra carnose, lui super tatuato con i muscoli scolpiti. Insieme sono uno spettacolo e fanno anche sul serio. Gli scatti di Novella 2000 che li immortalano prima in barca al largo di Ponza e poi a passeggio per le vie del centro svelano le dolci curve della Plachina. Sarà per questo che l'atleta non gareggia con le sue compagne? Al momento i diretti interessati non si espongono, ma secondo il settimanale la conferma della gravidanza arriverà alla fine dei Giochi Olimpici. E anche se per Aldo l'esperienza a Rio si è già conclusa, nella vita privata avrà di che gioire.