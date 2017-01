Aldo Montano e Olga Plachina: "Siamo incintissimi"

L'annuncio del matrimonio a celebrazione avvenuta e poi la notizia della gravidanza della sua Olga. Anche se a Rio la medaglia non l'ha vinta, per Aldo Montano questo è un momento d'oro, se non altro in amore. A Monaco cinguetta in costume da bordo piscina, mostrando il ventre lievitato della Plachina: "Mi era giunta voce ma Non me ne ero proprio accorto. Il tempo vola, ma è ufficiale GENTE... siamo incintissimi".