Vip, sexy "casalinghe disperate"

13:19 - Elisabetta Gregoraci gioca con il nipotino mentre passa l'aspirapolvere. Melissa Satta fa la spesa nel mercato ortofrutticolo. Anna Tantagelo, invece, è alle prese con i piatti da lavare... Chi l'ha detto che le vip non si occupano delle faccende domestiche? Eccole, più sexy che mai, in versione "casalinghe disperate".

Che a Barbara d'Urso piaccia la vita all'aria aperta è cosa nota. Basta seguirla sui social tra corsette e raccolte della menta... Lascia senza fiato, però, la sua mise per occuparsi dei panni sporchi. Davanti alla lavatrice, infatti, la conduttrice si lascia immortalare con addosso della lingerie davvero sexy. Laura Torrisi porta sempre con sé la piccola Martina che ama vivere in campagna: eccole insieme mentre falciano l'erba e preparano gustose torte.



Carolina Marcialis è talmente esperta di "selfie" che ha trovato il modo di farne qualcuno anche mentre spolvera casa! Non rinuncia alla tintarella nemmeno quando stira Maddalena Corvaglia. E così, tra una manica e un orlo perfetto, l'ex velina bionda ammalia il marito con tutte le sue qualità. Elisabetta Canalis prende Brian per la gola: prima si dedica alla spesa - rigorosamente bio - poi prepara la pizza e, infine, "addobba" il tavolo con dei bellissimi fiori. Sarà per questo lato "casalingo" che ha deciso di sposarla?