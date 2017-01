Valeria Marini e Antonio Brosio su Instagram: "Non servono parole"

10:56 - “L'amicizia è il miglior balsamo per le piaghe di un amore deluso” cinguetta Valeria Marini dal suo profilo Instagram alludendo alla sua storia d'amore conclusa con Giovanni Cottone e alla bella amicizia con Antonio Brosio. Ma è sul profilo di Brosio che i due si sbilanciano e postano scatti insieme. Nel primo puntano il dito alla bocca facendo segno di far silenzio, nel secondo sono in posa belli e sereni e cinguettano “Non servono parole”.

Appunto, non servono parole. Lui, imprenditore ex di Uomini e donne è bello e splendente in questa foto posata per i follower, “intimi” a dire il vero visto che il suo profilo non è pubblico. Appoggia il suo capo alla testa della showgirl, con il braccio che si intravede la cinge. Lei, la showgirl stellare, manda un bacio con grande soddisfazione e si mostra più sensuale che mai.



Per la festa della mamma Valeria ha postato diversi scatti dedicati a mamma Gianna, scrivendo che “la mamma è sublime perché è tutto istinto. Quello materna è divino”.



Intanto mentre la Marini si dedica all'amore materno e all'amicizia, si attende la prossima puntata della telenovela sulle nozze concluse con Cottone.