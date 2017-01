Per i vip anche i "preliminari" diventano social

09:19 - Lui le tocca la pancia e la accarezza dolcemente abbracciandola e baciandola, lei autoscatta. Il selfie ormai è arrivato anche in camera da letto. E così ecco Aida Yespica in posa mentre il fidanzato Roger Jenkis la “coccola”. E poi c'è Federica Pellegrini che dopo aver sdoganato baci e tenerezze social posta la foto delle sue gambe nude che si incrociano con quelle di Filippo Magnini sotto le lenzuola.

E poi ancora la nuotatrice che si avvinghia al fidanzato pronti per uno scatto bollente. E che dire delle immagini di Barbara Guerra mezza nuda a letto? Maddalena Corvaglia mostra l'attimo perfetto in cui bacia appassionatamente il marito Steph Burns e Martina Colombari nemmeno in un ristorante riesce resistere al fascino del marito Billy Costacurta. Dopo la moda del selfie davanti allo specchio arriva il momento “preliminari” social da documentare e spedire ai fan.