Paolo Bonolis, la passione per Sonia lo colpisce alle parti basse

12:37 - Kenya bollente per Paolo Bonolis, 52 anni e la moglie Sonia Bruganelli (40). Tra i due, sposati da dieci anni, insieme da sedici e con tre figli, la passione è ancora alle stelle. E i bollori colpiscono il conduttore soprattutto nelle parti basse. L'ardore verso la bella moglie forse lo ha preso in contropiede...

Mentre i due sono teneramente seduti l'uno di fronte all'altra sul bagnasciuga, Bonolis è costretto ad alzarsi e mettere "mano" ai suoi gioielli di famiglia, "colpiti" da qualcosa o colti da un improvviso sussulto di incontenibile desiderio. Chissà... Meglio una bella doccetta fredda puntata proprio sui "tasti" dolenti, come mostrano gli scatti di Settimanale Nuovo.



Anche sulle pagine di Top i fotografi hanno voluto immortalare i momenti più bollenti della vacanza africana di Bonolis con la moglie. Eccolo in una sequenza piccante sulla spiaggia nelle fasi preliminari ad un bacio focoso alla sua Sonia. Il conduttore usa le sue armi più seducenti, sguardi penetranti e carichi di desiderio, carezze insinuanti, posa da felino che punta la sua preda. Poi l'attacco. La bella mogliettina si arrende subito. Al fascino di Paolone non resiste nessuno.