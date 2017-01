Nude a metà, ecco i mezzi busti hot

09:25 - Martina Colombari mostra uno scorcio del suo fisico completamente nudo ai follower, Nina Agdal regala la schiena come pure la Tatangelo, mentre Giulia Calcaterra preferisce stuzzicare con le spalle davanti ai flash e la Corvaglia sorride mostrando il décolleté. La neomamma Claudia Galanti sfoggia il mezzo busto nudo in acqua per intrigare i fan.

Dopo aver visto bikini, costumi, abiti scollati e selfie in tutte le salse, ora va in scena in mezzo busto. Non quello televisivo delle telegiornaliste abbigliate e agghindate di tutto punto, ma quello social e intrigante delle showgirl nude. La tattica è quella di mostrare senza svelare troppo lasciando parecchio all'immaginazione.



Lo sanno bene Anna Tatangelo e Martina Colombari. La compagna di Gigi D'Alessio si diverte a postare scatti sensuali in cui si vede ora la schiena nuda, ora il seno prosperoso. Mai volgare e mai completamente senza veli. Anche la ex Miss Italia regala siparietti piccanti al mare con immagini mozzafiato in bikini e anche senza.



Nina Agdal e Giulia Calcaterra esibiscono il loro corpo davanti ai followers, ma di fatto si vede solo un po' di pelle nuda. Ma l'effetto hot è garantito comunque. Sorride nel suo selfie con le forcine Maddalena Corvaglia, addosso non ha nulla, ma quel che si vede è poco. Come pure accade per Claudia Galanti che, a poche settimane dal parto, vanta un fisico perfetto e lo allena nuotando...mezza nuda.