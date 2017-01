Nicole Minetti è tornata... in forma piena

10:51 - E' arrivata in ritardo per la fashion week milanese, ma è arrivata. E la sua sfilata, nel quadrilatero della moda, la sua passerella preferita, l'ha fatta comunque. Riecco Nicole Minetti, jeans stretti, stivali a stiletto, gilet di pelliccia e curve arrotondate, specie sul lato B. Rientrata dal suo buen retiro in America, l'ex consigliera regionale appare "tirata" e un po' ingrassata...

La dolce vita tra Miami e New York le ha fatto sicuramente bene e la bella Nicole, inguainata in jeans super skinny, sfoggia il risultato della "cura americana": lato b e cosce lievitate e volto più levigato. "Emigrata" da giugno, subito dopo la condanna giudiziaria, prima ad Ibiza e poi negli States, sotto l'ala protettiva dell'amico Giuseppe Cipriani, la Minetti non si faceva vedere in Italia da un po'. Quali siano le ragioni del suo rientro non è ancora chiaro, ma qualsiasi esse siano non possono impedire all'ex igienista di Silvio Berlusconi di concedersi una sessione di shopping di lusso, suo passatempo prediletto. Alla Settimana della Moda però Nicole ha preferito non presentarsi, troppi flash, e i tempi in cui la sexy ex consigliera sotto i flash passava la maggior parte del suo tempo, per ora sono un lontano ricordo. Per ora meglio mantenere un “low profile” e accontentarsi dei paparazzi di strada. Che strada però, via Montenapoleone!