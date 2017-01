Morgan, che vita spericolata!

14:18 - Impellicciato, un po' alticcio, esuberante ed eccentrico quanto basta per dar spettacolo. Così è apparso a Pitti Uomo, qualche giorno fa, Marco Castoldi, in arte Morgan. Con lui la nuova fidanzata, Daria, una fan che lo accompagna da 5 mesi ormai. Ma la festa per il giudice di X Factor era cominciata già la sera prima con una notte da sballo a casa sua...

Il giorno prima della sua partecipazione al Pitti di Firenze Morgan ha infatti organizzato un party speciale ed "eccessivo" nella sua villetta a Monza. I vicini di casa però non hanno retto alle grida e alla musica ad altissimo volume che proveniva dall'abitazione del cantante, attore, musicista e chi più ne ha più ne metta, e così hanno chiamato la Polizia.



La notte brava di Morgan si è così conclusa prima del previsto, ma lui non si è perso d'animo e ha riproposto il siparietto d'enfent terrible e maledetto anche alla sfilata fiorentina. Jessica e la piccola Lara? Appartengono al passato ormai per Morgan vale il motto: vado al massimo. Una vita spericolata, ma rigorosamente senza rimpianti e proiettata nel presente.