Miranda Kerr:"Mi piacciono le donne"

09:10 - "Le donne? Perché no". Miranda Kerr regala all'edizione inglese di GQ una cover super sexy con tanto di dichiarazioni piccanti. Nuda, sensuale e provocante, la Kerr rivela un lato di sé nascosto e ammette, serena, la sua bisessualità. "Mai dire mai", ha dichiarato la top e sulla fine con Orlando ha ammesso,"Provo ancora amore nei suoi confronti anche se abbiamo preso direzioni diverse".

Posa in chiave erotica, nuda, di schiena, ricorda un po' le conigliette di una rivista altrettanto famosa mentre ammicca al fotografo delle dive Mario Testino. Seducente, bellissima e capace di giocare con il suo corpo e le sue forme, la Kerr sta vivendo un momento d'oro anche professionalmente. Testimonial di diversi brand, cover girl dei magazine più importanti, Miranda dopo al fine dell'amore con l'attore Orlando Bloom si è buttata a capofitto sul lavoro e sugli appuntamenti.



"Adoro uscire con persone diverse. Esco per degli appuntamenti e mi piace tantissimo. È il momento di esplorare e divertirmi... Non ho intenzione di innamorarmi in fretta". In fondo, con un corpo così, non c'è da stupirsi che non faccia fatica a trovare uomini che vogliono uscire con lei, "Mi capita di venire ancora abbordata. Mi sono state fatte delle proposte assurde, roba che non vedreste neanche nei film. Ma niente incontri al buio...". C'è da scommetterci: dopo queste foto le richieste per uscire raddoppieranno!