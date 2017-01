13 maggio 2014 Melissa Satta e Kevin Prince Boateng, al party per Maddox vanno... in bianco La showgirl e il calciatore eleganti alla festa di benvenuto del piccolo Tweet google 0 Invia ad un amico

11:15 - Lei elegante e sexy in tailleur bianco con gonna al ginocchio e giacchino asimmetrico con tacchi vertiginosi per sottolineare le gambe sinuose. Lui in giacca e camicia, ma con un improbabile paio di bermuda accompagnati dalle sneakers. Melissa Satta e Kevin Prince Boateng al party di benvenuto per Maddox vanno decisamente in bianco. La ex velina mostra ancora qualche rotondità, Boa va fiero della sua compagna.

Postano sui social le loro immagini mondane. Dopo mesi di selfie davanti allo specchio in tenuta sportiva e in versione casalinga tra cenette a due e passeggiate nel bosco, Meli e il Boa alla prima uscita “mondana” si presentano in total white. Lei impeccabile e perfetta in ogni dettaglio, lui in versione a metà tra lo sportivo e il raffinato, con un look che non poteva passare inosservato. E i followers “condividono” e cinguettano...



"Welcome Maddox" si legge sulla gigantografia appesa al muro, tutto intorno ospiti di bianco vestiti, tavole imbandite e ogni dettaglio assolutamente "white". La ex velina e il calciatore sono al settimo cielo e per festeggiare l'arrivo del loro Maddox hanno organizzato una festa a tema tra dolciumi e torte di pannolini.