La più bombastica delle "ex" wags in bikini

20:04 - Ex modella napoletana dalle curve prorompenti e moglie di un ex calciatore italiano, considerato uno dei più forti terzini di sempre, Campione del Mondo con la Nazionale nel 2006. Avete riconosciuto la procace bellezza in bikini? Si tratta di Valentina Liguori, moglie di Gianluca Zambrotta in vacanza con la famiglia.

Valentina è una delle wags più esplosive di sempre. Fisico mozzafiato e seno decisamente oversize ha fatto perdere la testa non solo a Zambrotta ma anche ai tifosi. Da due anni mamma di Riccardo, la Liguori ha conosciuto il calciatore alle nozze di una cugina. Da allora lui non ha più smesso di corteggiarla e dopo sei anni di fidanzamento le ha romanticamente chiesto la mano.