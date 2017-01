14 agosto 2014 Ilaria D'Amico si mette in posa bollente per il suo Gigi Buffon Il portiere però è un po' distratto, poi finalmente viene colto da passione Tweet google 0 Invia ad un amico

10:47 - Una doccia sexy e pose sexy e seducenti con lato B in bella mostra. Ilaria D'Amico gioca la carta della femme fatale per il suo Gigi Buffon, sfoggiando le sue curve bollenti. Lui, a dire il vero, sembra abbastanza indifferente a tanta scultorea bellezza e più interessato al birdwatching, come mostrano gli scatti inediti di Settimanale Nuovo. Ma è solo per poco, presto un'ondata di passione lo assale...

Le vacanze in Grecia dei due piccioncini sono andate meravigliosamente consolidando una relazione che ormai non ha più necessità di essere tenuta nascosta. Ma l'estate sta finendo, anche per loro. Il portiere è già tornato in campo ad allenarsi e ha già ricominciato a giocare, mentre la conduttrice di Sky si è concessa ancora una scappatella al mare a Sabaudia con l'amica Daniela Marzanati e il suo compagno il presidente del Coni Giovanni Malagò. Nell'ultimo week end di agosto il calcio d'inizio del nuovo Campionato di serie A. Ilaria sarà al suo posto per seguire le partite ed è lecito chiedersi se quest'anno i commenti della giornalista Sky sulle imprese sportive del suo Gigi potranno essere del tutto obiettivi.