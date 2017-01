13 maggio 2014 Ilaria D'Amico-Gianluigi Buffon, su "Chi" le foto della notte di passione Il settimanale diretto da Alfonso Signorini pubblica, nel numero in edicola mercoledì 14 maggio, un ampio servizio che proverebbe la relazione tra il calciatore e la giornalista Tweet google 0 Invia ad un amico

17:18 - Il settimanale "Chi", in edicola mercoledì 14 maggio, pubblica in esclusiva le eccezionali immagini dell'incontro segreto fra Gigi Buffon e Ilaria D'Amico, avvenuto lo scorso venerdì notte in un appartamento di Milano. Le foto sarebbero la conferma della relazione svelata proprio dal direttore del settimanale, Alfonso Signorini, a gennaio.

Per avere la certezza che la coppia fosse effettivamente tale mancava solo la prova fotografica dei loro appuntamenti segreti.



In un ampio servizio fotografico "Chi" documenta minuto per minuto, dalla prima serata di venerdì alla mattinata di sabato, la notte che il portiere della Juventus e della Nazionale, che si è appena separato dalla moglie, Alena Seredova, e la conduttrice di Sky hanno trascorso insieme prima che lui partisse per la trasferta con la Juventus a Roma e lei partecipasse a un convegno sulla "Bellezza del potere".