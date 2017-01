8 luglio 2014 George Clooney, la futura suocera è arrabbiata per motivi religiosi Baria Alamuddin contrariata perché l'attore non è un druso come la fidanzata e i componenti della sua famiglia Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

17:49 - Secondo il Daily Mail, Baria Alamuddin, mamma di Amal ossia la fidanzata nonché futura moglie di George Clooney, sarebbe contrariata perché il promesso sposo non è un druso come invece lo è la famiglia dell'avvocatessa trentenne. Il tabloid britannico cita un amico degli Alamuddin, secondo cui Baria vorrebbe la figlia unirsi a un membro della religione diffusa in Libano, Paese di origine della sua famiglia.

Secondo la fonte, la madre avrebbe detto a mezza Beirut che ci sono 500mila drusi e si sarebbe chiesta perché nessuno di questi va bene alla figlia. La setta di origine musulmana diffusa in Medio Oriente ha sempre meno membri perché è impossibile convertirsi e per farne parte bisogna avere entrambe i genitori drusi.



Gli eventuali bambini nati da Clooney e Alamuddin ne sarebbero quindi esclusi e questa prospettiva proprio non piace alla signora Baria.