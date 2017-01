Francesca Versace, shopping con pancione

07:45 - Bebè in arrivo a fine estate per Francesca Versace, figlia di Santo e nipote degli stilisti Gianni e Donatella. Fidanzata da diversi mesi con l'attore e modello brasiliano Christopher Leoni, Francesca mostra con orgoglio il suo pancione durante una sessione di shopping milanese alle prese con la scelta della carrozzina e della cameretta per il piccolino.

Francesca e Christopher si sono conosciuti tre anni fa a Ibiza. Sono rimasti amici, fino al 2013 quando tra i due è scoccata la scintilla. L'attore, che ha recitato in “Sex and the city” e ne “Il peccato e la vergogna 2” e la designers cinguettano innamorati mostrando le loro foto felici sui social.