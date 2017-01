Francesca Cipriani, topless esagerato

12:20 - Mette in mostra i suoi "pezzi forti", così lato B e seno di Francesca Cipriani sono subito i più esplosivi dell'estate 2014. L'ex Pupa si gode le vacanze da single a Porto Cervo in Sardegna e regala un topless bombastico all'obiettivo di Flavio Germani. Abbronzatura perfetta e curve sempre sensuali, la showgirl si immerge come una sirenetta regalando un siparietto davvero hot.

Prima si spalma una crema in spiaggia per proteggere la pella dai raggi del sole, poi si libera velocemente della parte superiore dello striminzito bikini e si tuffa in acqua. Francesca è davvero in forma... Ora che si è lasciata alle spalle le disavventure sentimentali pensa solo al lavoro. Tanto che è in vacanza con tutto lo staff di celebrities della Stars Management. L'amore può attendere...