Federica Nargi, l'estate non è ancora finita

12:18 - Rieccola a Formentera. Federica Nargi è tornata sull'isola delle Baleari per uno shooting e posa per il suo profilo social in bikini. Scollatura vertiginosa e décolleté florido per la ex velina che si affida al suo hairstylist di fiducia per un'aggiustatina prima delle foto d'ordinanza. Sexy e sensuale come sempre la fidanzata di Alessandro Matri saluta l'estate con scatti caldissimi.

Eventi mondani, fashion week, appuntamenti con le amiche e poi via. In volo per Formentera per un servizio fotografico bollente. Federica indossa un bikini con frange rosso e la passione sale. Matri replica dal suo profilo cinguettando con una foto-ricordo di un calcio in acqua. Al calciatore impegnato in campo non resta che guardare la sua bella dai social e aspettarne il ritorno...