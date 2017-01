Fabrizio Corona, lettera al vetriolo:"Nina,sei il mio fallimento"

12:17 - "Ti sei rivelata esattamente per quello che sei, una persona egoista. Guardandoti da fuori, da un luogo di vera sofferenza, mi sono reso conto che non meriti più niente e non ti giustifico più. Sapere che sei stata mia moglie oggi mi fa sentire un fallito". Finisce così la dura lettera di Fabrizio Corona all'ex moglie Nina Moric pubblicata dal settimanale Chi. E lei, prontamente, risponde:"Io non ti abbandono".

Dal primo incontro al matrimonio, Corona non risparmia nulla anzi, sottolinea. Le liti furibonde, la folle gelosia dell'ex, la depressione e il colpo di grazia finale: Nina che non gli fa vedere Carlos, le comparsate in Tv per gettare fango su di lui, le accuse infondate e il silenzio quando lui chiede un faccia a faccia. "Gli arresti domiciliari nella nostra casa sono stati una tragedia: litigate continue, la tua fuga per gelosia, il tuo tentativo di distruggere le cose belle che facevo", lo sfogo di Corona occupa due pagine fitte fitte, senza alcuna speranza di redenzione da parte della Moric. L'unica cosa positiva del loro rapporto il figlio, Carlos, che a detta dello stesso papà, "ha pagato le vere conseguenze del nostro rapporto conflittuale. Capire come faccia ad essere così perfetto, così speciale con due genitori come noi, resta un mistero. Sono convinto che qualcuno l'ha mandato per salvarci, entrambi, io e te. Il resto è storia, Nina. Tu non cambierai mai e io ho deciso di dire basta!".



Nina Moric però non resta in silenzio e risponde con una lettera a cuore aperto. Archiviata la storia con Massimiliano Dossi, almeno stando a quanto riporta Chi, la modella ha risposto all'ex marito raccontando il loro amore dal suo punto di vista. "Tutto è finito in quel maledetto 2007. Non avevo il coraggio di lasciarti, anche se non c'era più niente. La mattina del tuo arresto hai messo il cappello e, prima di uscire, mi hai detto:'Non mi abbandonare'. Ma eri già abbandonato". Parla del suo carattere, "Lo so, sono una che perde la pazienza e reagisce male" ma alla fine promette "Non ti farò mai mancare l'affetto di Carlos. E non ti porto rancore. Ti auguro di uscire dal carcere e di ritrovare la tua vita".