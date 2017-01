Elisabetta Gregoraci: dalla camomilla con Briatore al fratellino per Nathan Falco

09:19 - Ha conquistato Flavio Briatore con una camomilla e nonostante le sue mise sexy e provocanti, lui la preferisce in jeans e senza trucco. Del resto lei è affascinante e bellissima anche acqua e sapone, come l'abbiamo vista in spiaggia a Malindi. Elisabetta Gregoraci si racconta a Tgcom24 e svela che ora Nathan Falco vorrebbe un fratellino...

Elisabetta Gregoraci, una sex bomb a Malindi... Ti abbiamo visto splendida e con una forma invidiabile negli scatti dal Kenya: il segreto del tuo fisico perfetto?

Sono una donna favorita dalla sorte, pur mangiando pizza e tanta pasta non ingrasso ed ho un buon metabolismo! Ho fatto tanto sport fin da bambina e questo mi ha aiutato ma non ho nessuna strategia e non seguo nessuna dieta in particolare. Mangio di tutto, non ho mai previsto alcun tipo di restrizione e non mi vergogno a dire che non sono certo una di quelle persone che per timore d’ingrassare escludono carboidrati, dolci o cioccolata. Ho sempre un buon appetito, mangio e anche in buone quantità. Certo, appena possibile faccio palestra e una corsetta. E’ il modo più efficace per smaltire e stare in forma.



Raccontaci la tua giornata-tipo a Malindi...

Nell’ultimo mese in Kenya ho trascorso molte giornate all’insegna del relax che sono iniziate molto presto con passeggiate sulla spiaggia alle 7 e 30 del mattino insieme a Flavio e poi sono proseguite con Nathan, che si sveglia un po’ più tardi. Con mio figlio andiamo alla scoperta della natura: lui è molto curioso, vuole sapere tutto su animali, piante e sulla vegetazione che lo circonda. Sono riuscita a fare anche tanto sport, calcetto e nuoto. Seguo pure Flavio nella gestione del resort, contribuisco anch’io affinché tutto sia perfetto.



Sempre coccolata dai tuoi due uomini, Flavio e Nathan. Com'è la tua vita di coppia?

Va molto bene. Con Flavio stiamo insieme da quasi 9 anni e da quando è arrivato il nostro piccolo e adorato “monello” nelle nostre vite c’è tanta gioia.



Hai sposato un miliardario ma non ha mai smesso di lavorare. Mamma, donna di successo, moglie di un noto imprenditore. Chi è in verità Elisabetta Gregoraci?

Oggi sono una mamma affettuosa che cerca di essere presente, anche per le piccole cose… Una donna che lavora, perché il lavoro da un senso di concretezza alla vita, di equilibrio e soddisfazione per sé stessi. Dall’età di 17 anni lavoro, ho viaggiato molto e sono sempre stata economicamente indipendente. Sono una donna fortunata soprattutto perché ho una bella famiglia in cui i valori veri non si sono mai persi di vista e che continua a vivere con questo tipo di approccio all’esistenza. Non mi cullo sugli allori anche perché i miei genitori mi hanno impartito questo tipo di educazione.



Ma è vero che la Gregoraci ha conquistato Briatore con una camomilla?

Si, non è una leggenda! Appena ci siamo conosciuti mi ha offerto da bere e ho accettato di bere una camomilla.



Tre aggettivi per descrivere Nathan Falco...

Divertente, buono e molto sensibile.



Hai spesso dichiarato che Nathan non aveva alcuna intenzione di accogliere in casa un fratellino o una sorellina. Nel frattempo, tu e Flavio siete riusciti a convincerlo?

Negli ultimi giorni, dice che vorrebbe un fratellino, a patto, però, che sia già grande e che abbia magari sette anni (ride, ndr).



79K per @eligreg1980 su Instagram... Cosa ti piace di più dei tuoi followers?

Sono molto felice di questo successo che sto ottenendo su Instagram anche perché l’ho raggiunto in pochissimi mesi. Mi scrivono post molto piacevoli, devo ammettere che i miei followers sono magnifici e non mi aspettavo tutto questo calore. Mi sentono vicina, mi considerano un’amica, mi chiedono consigli e io cerco, per quanto possibile, di rispondere.



Viaggi molto, hai sempre la valigia in mano. Cosa porti sempre con te?

Una coroncina di rosario a cui sono molto affezionata.



Tua madre è scomparsa dopo una lunga battaglia contro il cancro e tu oggi sei testimonial di una campagna d’informazione sulla prevenzione...

Sostengo "Regalati la Prevenzione", una nobile iniziativa che mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce nella lotta ai tumori, ideata dall’avvocato Cataldo Calabretta. Mia madre, anche in quegli anni così difficili, ha dimostrato una forza straordinaria ed era lei a dare sostegno a tutta la famiglia.



Parliamo del tuo look: elegante e raffinata, ma anche sexy e intrigante, o sbarazzina e semplice. Come scegli il tuo look e quale preferisci?

In generale mi piace la comodità: calzo le scarpe con il tacco, gli abiti lunghi ed eleganti quando lavoro in televisione e quando partecipo ed eventi e kermesse ma a casa e nelle vita sono molto easy… jeans, tshirt e scarpe comode.



E come piaci di più a Flavio e Nathan?

Se fosse per loro dovrei stare sempre senza trucco e con i jeans. Mi preferiscono così e devo dire che qui in Kenya ho trascorso le mie giornate sempre scalza e senza trucco e tra qualche giorno sarà dura indossare le scarpe… Anche per questo motivo qui a Malindi è forte il senso di libertà.