Elisabetta Canalis, punta tutto sui... capezzoli

09:40 - Bagnata dalle onde dell'Oceano Elisabetta Canalis regala uno spettacolo a dir poco mozzafiato. Merito del bikini bianco che, oltre a incorniciare le sue forme, lascia intravedere i capezzoli. Complice l'acqua fredda e il tessuto scivoloso, l'ex velina è indaffarata a "reggere" il pezzo sopra del costume per evitare un siparietto erotico ma anche così il panorama di Miami si è fatto piuttosto bollente...

Dopo la vacanza romantica in Sardegna con Brian Perri, Elisabetta si è buttata a capofitto sul lavoro. Prima a Capri - sempre con la sua dolce metà - poi a Berlino, da sola. Impegnata alla Fashion Week, l'ex velina ha incantato tutti con un abito rosso e il suo sorriso, sempre smagliante, nonostante il brutto momento appena vissuto. La perdita del bambino che aveva in grembo l'ha sicuramente segnata ma la Canalis ha deciso di non perdersi d'animo. La vita continua, ed è meglio affrontarla con serenità.



Rientrata dalla Germania è subito partita per Miami, anche se ha trovato il tempo di godersi la finale dei Mondiali sul divano con il suo ortopedico. Brian, infatti, è rimasto a Los Angeles mentre Eli ha deciso di fare qualche giorno al mare in compagnia di un'amica. E, a giudicare dagli scatti, è davvero una fortuna: lato B in primo piano, capezzoli in vista e forme perfette, il corpo dell'ex velina è tutto da fotografare.