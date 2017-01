Elisabetta Canalis, Melita Toniolo e Laura Torrisi... bikini time

10:02 - "Mare, sole, libertà", cinguetta Melita Toniolo da Formentera, mentre Elisabetta Canalis le fa eco oltreoceano: "Bikini time". "Relax, sun, happy" twitta invece Laura Torrisi, sdraiata sull'erba. L'estate è alle porte e le vip si spogliano, curve sexy in vista e forme mozzafiato per un week end in due pezzi.

Dissolte le nubi passeggere e presumibilmente anche poco vere di una crisi con il fidanzato Brian Perri, Elisabetta Canalis non perde tempo e nel fine settimana inaugura il suo bikini time con un due pezzi nero, con reggiseno di pizzo, che sembra non contenere un décolleté "apparentemente" molto prosperoso.

Curve mozzafiato per la bellissima ex velina, che si gode il mare e il suo Brian.



Bikini a fascia e seno generoso per Melita Toniolo, sexy sirena sotto il sole di Formentera. Week end all'insegna del divertimento per la bella Diavolita, che gioca nell'acqua sfoggiando le sue forme, un po' spigolose, ma pur sempre super sexy.



Gambe e pancia rigorosamente piattissima, distesa su un verdissimo prato, Laura Torrisi risponde così alle due colleghe "marine". Il sole è la costante e anche per la bella attrice è tempo di bikini.