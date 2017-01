9 giugno 2014 Chris Martin e Rihanna, per le due popstar la cenetta è molto... intima Il leader dei Coldplay e la cantante di Barbados sono semplicemente due vecchi amici o, come vociferava qualcuno, tra i due c'è qualcosa? Tgcom24 li ha pizzicati insieme in un ristorante californiano Tweet google 0 Invia ad un amico

11:41 - Due vecchi amici che si ritrovano o un flirt che sta prendendo corpo? Rihanna e Chris Martin sono stati visti da fonti di Tgcom24 impegnati in una cena molto intima in un ristorante di Santa Monica, in California. Lei insolitamente sobria in un completo nero, lui dentro il locale che l'aspettava al tavolo. Qualche giorno dopo la notizia della separazione di Martin da Gwyneth Paltrow si erano sparse voci di una relazione tra i due.

Il rendez vous è avvenuto al "Giorgio Baldi" di Santa Monica, locale frequentato da molti vip. Nessun flirt apparente tra Chris e Rihanna ma sicuramente una grande sintonia. Hanno parlato fitto fitto tutta la sera e a un certo punto lui ha tirato fuori il suo taccuino per farle leggere qualcosa. Il testo di una nuova canzone? Qualcosa di ancora più personale?



Nel corso della serata al tavolo si è avvicinata l'attrice e modella Amber Valletta, che per l'occasione, nonostante sia sposata con l'ex olimpionico di pallavolo, Chip McCaw, era accompagnata da un aitante giovanotto (con il quale è apparsa molto in intimità, giusto per usare un eufemismo).



Quella tra Martin e Rihanna è una conoscenza che va indietro nel tempo. Già nel 2012, nel video dei Coldplay "Princess of China" lei aveva fatto un'ospitata d'eccezione e nella clip tra i due l'intesa era sembrata molto forte. Poi le voci diffuse in coincidenza del divorzio del cantante. Sicuramente il legame è forte e prosegue con una certa costanza. E se le voci di una relazione non fossero state del tutto infondate?