11 agosto 2014 Chi fa sesso e chi no: ecco cosa fanno le coppie vip in vacanza Dalla passione di Belen ai baci della Pedron passando per i bagni d'amore

09:25 - Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio giocano a carte, Martina Colombari e Billy Costacurta fanno selfie d'alta quota, Cristina De Pin e Riccardo Montolivo festeggiano la luna di miele con cenette romantiche e tuffi mozzafiato, Belen Rodriguez e Stefano De Martino si baciano con passione. E non solo. Ecco cosa fanno i vip quando sono in vacanza...

Eleonora Pedron e Max Biaggi da quando hanno ritrovato l'intesa non si staccano un attimo e così anche la scala mobile diventa l'occasione per un bel bacio. Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi si regalano selfie di coppia in tutte le occasioni. La Colombari e Costacurta tra passeggiata in montagna e cenette romantiche in baita aggiornano i follower.



La Tatangelo e D'Alessio una volta messo a letto il piccola Andrea si sfidano in una partita a carte. Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sono impegnati a Porto Cervo tra coccole in barca e party in grande stile. Mentre Federica Pellegrini e Filippo Magnini passano dalla vasca alla passione in un lampo. Ecco l'album social delle coppie in vacanza...