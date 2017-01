Cara Delevingne, che mutande personalizzate!

11:08 - Slip traforati e personalizzati per Cara Delevingne. La modella trasgressiva e audace posta sul suo profilo Instagram il primo piano del suo fondoschiena con tanto di mani a tenerlo ben in vista. Sulle mutande compare il nome perché nulla sia lasciato al caso. La biancheria intima in questione Cara l'ha indossata la notte prima di andare al Met di New York , dove sotto i pantaloni bianchi ha preferito non indossare proprio niente.

Pare che tra lei e Rihanna ci sia stata pure una palpatina da red carpet. Forse per ingelosire la grande assente Michelle Rodriguez, che fino a poco tempo fa faceva coppia fissa con la Delevingne. Impeccabile in pantaloni bianchi e top nero, Cara ha posato per le foto di rito, ma sono gli scatti più intimi quelli che intrigano i fan. A partire appunto dalla retrospettiva “firmata” e messa davanti all'obiettivo.