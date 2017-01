Belen in bikini, ma quanto legge!

10:45 - Belen è sempre Belen. E qualunque cosa faccia è occasione per parlare di lei. Le sue vacanze in famiglia tra coccole a Santiago, baci con Stefano, fisico scolpito e curve in bella mostra prevedono anche un angolo lettura. E così eccola con un tomo tra le mani occupare il tempo libero seduta sulla sdraio in giardino sotto il sole... Ma sapete quante pagine leggerà? Quasi 1200...

Già perché bella Belen ha scelto un romanzo di Gregory David Roberts, "Shantaram" che ha ben 1174 pagine. Inutile dire che i commenti dei follower si sono sprecati. Ma la showgirl se ne infischia e stordisce i fan con una serie di scatti da togliere il fiato dei suoi bikini. E poi via ancora in piscina con il piccolo Santiago e i baci con Stefano. Instancabile...