Andrea Pirlo, dietro il divorzio un'altra bionda

09:44 - A Torino, ma non solo, non si parla d'altro. Dopo le indiscrezioni sulla separazione di Andrea Pirlo dalla moglie Deborah Roversi, dopo dodici anni di matrimonio, ora arrivano nuovi particolari piccanti. Pare che il centrocampista della Juventus abbia perso la testa per un'altra bionda, una 35enne conosciuta nella città della Mole soprattutto per essere stata la ex di Riccardo Grande Stevens, rampollo dell'avvocato dell'avvocato Agnelli.

Sarebbe un piccolo caso Hollande, come lo definisce il Corriere della Sera. La Roversi, bresciana e di buona famiglia, ha dato a Pirlo due figli di 11 e 7 anni: lei e Andrea sono sempre apparsi come una famiglia modello fino a pochi giorni fa. Anche le vacanze dell'estate scorsa avevano fatto tanto chiacchierare, non certo per una presunta amante, quanto piuttosto per le belle forme della bionda moglie del calciatore. Il centrocampista bianconero invece avrebbe trovato un'altra donna, che lavora nel campo immobiliare e con la passione per lo sport. La caccia alla bionda è aperta.