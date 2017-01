19 maggio 2014 Alena Seredova-Gigi Buffon, tregua per la vittoria in Campionato della Juventus I due insieme in campo per festeggiare, ma musi lunghi e contatti al minimo Tweet google 0 Invia ad un amico

12:36 - Non si guardano, non si toccano, teste basse e musi lunghi. La separazione è in corso, ma per la festa Juventus, l'altra sera, Alena Seredova e Gigi Buffon hanno "firmato" un armistizio e sono scesi insieme in campo. Volti tesi per il portiere e la modella ceca e contatti ridotti al minimo: la crisi è solo congelata.

Pochi giorni fa si sono incontrati per un'udienza privata al Tribunale di Torino, come riferisce Novella 2000. Le pratiche per la separazione consensuale sarebbero quindi iniziate, primo atto di un addio, che a dire il vero è cominciato mesi fa. Quando pare che Gigi Buffon abbia cominciato a frequentare Ilaria D'Amico, la giornalista sportiva più amata dagli italiani, in crisi, anche lei, con il compagno e padre di suo figlio. Nessuna conferma dagli interessati. Nessuna indiscrezione, se non qualche scatto rubato dai paparazzi. Nessuna prova. La Seredova e Buffon hanno continuato come se nulla fosse. Per mesi.



Eppure, nonostante la modella ceca non si sia persa una sola partita del marito, assistendo con i bambini dalla tribuna, come una brava wag, la crisi tra i due è diventata sempre più palpabile. Vacanze da single, lei in montagna, a New York e a Miami con i bimbi, lui a Torino. E poi case separate e le voci di crisi, sempre più insistenti, sempre più vicine.



Fino agli ultimi scatti di Chi di Buffon e la D'Amico, che entrano nello stesso stabile in tempi diversi per uscirne, il mattino dopo, uno a poca distanza dall'altro. Poi la notizia: Buffon e la Seredova si sono incontrati per cominciare le pratiche per una separazione consensuale. La crisi è conclamata, anche se non ancora ufficializzata.

Intanto la Juventus gioca l'ultima partita dell'anno, una vittoria annunciata ma resa ancora più straordinaria dai 102 punti, che stabiliscono un record in ambito europeo. Torino è in festa, gli juventini esultano. Alena scende in campo con suo marito, Gigi Buffon, portiere della squadra vittoriosa e della Nazionale. Come una brava wag. Poi il sipario calerà, sul Campionato e forse, anche sul loro matrimonio.