Alena Seredova e Gigi Buffon, ultime scene di un matrimonio fallito

12:42 - Lui sembra sereno, un abbozzo di sorriso sulle labbra, lei ha il volto contratto, stiletti rossi super sexy e gambe in vista, bellissime e tese, come i suoi nervi. Gigi Buffon e Alena Seredova camminano uno accanto all'altra, come mostrano gli scatti di Chi. Destinazione: Tribunale di Torino. Ultime scene di un matrimonio giunto alla fine...

In un'udienza privata nel Palazzo di Giustizia torinese i due hanno firmato la scorsa settimana i primi atti relativi alla separazione consensuale. Siamo quasi ai titoli di coda, le ultime sequenze scorrono veloci come su un mega schermo cinematografico. Prima lo scoop di Chi, che confermerebbe la liaison tra il portiere della Juventus e Ilaria D'Amico, immortalandoli in quella che viene definita una "notte di passione", a Torino mentre entrano di sera ed escono, il mattino dopo, dallo stesso edificio. Poi Buffon e la Seredova seduti insieme con i bambini in tribuna per la finale dell'Europa League e ancora uno accanto all'altro in campo per festeggiare la vittoria in Campionato della Juventus. Per amore dei figli, che da papà Gigi hanno ereditato la passione per il calcio e che mamma Alena continuerà a portare allo stadio. Anche dopo il divorzio. La modella ceca non si scompone, non rilascia dichiarazioni, non commenta. Su Twitter pubblica scatti di vita quotidiana e selfie in cui appare persino felice: "Io sorrido sempre alla vita" cinguetta. The show must go on, e lei lo sa.



Anche Buffon non sembra turbato. Tutt'altro. Adesso che è un uomo "libero" può dedicarsi ad altro e appena può scrive messaggini sul cellulare, che sembrano particolarmente privati. Con Alena si era sposato il 16 giugno del 2011, tre anni fa, "finchè morte non ci separi", avevano pronunciato nella Basilica dei Santi Pietro e Paolo a Vysehrad, vicino a Praga. Non hanno dovuto aspettare un evento così tragico, il sipario è calato molto prima.