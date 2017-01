Alena Seredova cinguetta gli auguri a Gigi Buffon

12:23 - "Tanti auguri Papi... e tanta serenità" cinguetta Alena Seredova accanto a un foto che ritrae Gigi Buffon in compagnia dei suoi due bambini. Il portiere della Juve compie gli anni e sua moglie coglie l'occasione per fargli degli auguri "speciali". La serenità che Alena gli augura sembra quasi un gesto di riappacificazione, la volontà di scacciare le voci riguardo una loro imminente separazione.

Negli ultimi giorni, infatti, di cose se ne sono dette. Il capitano non ha mai commentato ma il nervosismo si è visto tutto in campo e gli è costato l'espulsione a ventiquattro minuti dall'inizio della partita. Alena, invece, la sua voce l'ha fatta sentire. Cinguettii forti di accusa, contro chi strumentalizza i sentimenti delle persone, e di smentita verso quelli che la vorrebbe già dall'avvocato. "Non ne ho bisogno", ha sentenziato lapidaria la modella.



Due giorni e di silenzio ed ecco che posta questa foto, quasi a voler riappacificare gli animi. Alena che lo chiama "Papi", come per ricordare a tutti, e forse anche a lui, che loro sono una famiglia e che le crisi, se mai ci sono, vanno affrontate insieme.



L'altra, intanto, non si lascia coinvolgere dal vortice delle polemiche. Alla domanda in diretto su come stesse passando quel momento della sua vita, Ilaria D'Amico ha risposto laconica:"Ho avuto settimane migliori, ma anche peggiori”.