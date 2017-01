Siffredi: "Vi presento il mio primo amore"

10:59 - Un Rocco Siffredi nostalgico mostra ai follower su Twitter la sua prima fidanzatina. Anche il primo amore di un pornodivo non si scorda mai. Silvie e Rocco si abbracciavano sul bagnasciuga. Prima di diventare una star dell'hard, lui era un ragazzo col ciuffo, con slip a fantasia e catenina d'oro.

Ormai riciclatosi conduttore, Rocco non si vergogna di mostrare i dolori del giovane Siffredi... sì, il braccio ingessato. Lei non sembrava preoccuparsi del problemino ortopedico e se lo teneva stretto.



Dal suo scoppiettante Twitter, Rocco non risparmia sorprese, tra cui le rubriche #tettedelmartedi e #culettodelmercoledi. In pratica, le internaute sono invitate a fotografarsi queste parti anatomiche e a contrassegnare le immagini con questi ashtag. Siffredi, in cambio, le ritwitta. Tra le più affezionate, la ragazza pronostico Laura Cremaschi. Chissà cosa ne pensa il suo fidanzato...