Mario Balotelli: "Se Pia è mia, farò il padre"

14:10 - “Se Pia dovesse essere mia figlia, sarò pronto a fare il mio dovere”. Mario Balotelli attraverso le parole dei suoi legali Cristian Azzolini, Vittorio Rigo e Alessandra Capuano, fa sapere di esser pronto ad assumersi le sue responsabilità di padre, se gli esami del Dna verificheranno che Pia Fico è sua figlia. Questo l'esito della prima udienza civile a Brescia per stabilire la paternità della bambina di Raffaella Fico.

Dopo tanto chiacchierare e tante pagine di gossip la vicenda di Raffaella Fico e Mario Balotelli è approdata in un'aula di Tribunale. Tra accuse reciproche e dichiarazioni forti, spetterà a un giudice mettere la parole fine alla questione e stabilire se Pia è figlia di SuperMario o no. Intanto i due ex non si sono presentati a Brescia, ma si sono fatti rappresentare dai loro avvocati. Pia è nata esattamente un anno fa.



Qualche giorno fa la showgirl ha raccontato a Pomeriggio Cinque che “Anche se il test del dna non c'è ancora stato, lui è il padre di mia figlia. Può dire tutto quello che vuole ma la verità è questa. Io sto subendo tante cose cattive da parte del padre di mia figlia. Se lui la vuole conoscere, io sono pronta anche a venire su a Milano, se lui non trova il tempo...” Insomma la questione pare ancora tutta aperta. Intanto mentre oggi si festeggia il compleanno della bambina, bisognerà aspettare il 2014 per la prossima udienza.