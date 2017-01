Lapo Elkann, con Moran Atias passione al bacio

16:26 - Si sono conosciuti qualche anno fa, allo stadio San Siro ma allora, nel 2009, Lapo Elkann era fidanzatissimo con Bianca Brandolini d'Adda. All'imprenditore, però, non era sfuggita la bellezza di Moran Atias, attrice e modella israeliana, tanto che alla prima occasione utile - Miami, un paio di settimane fa - i due si sono scambiati i numeri per poi darsi appuntamento a New York.

Paparazzati dai fotografi di Chi, la coppia sembra vivere una vera e propria vacanza romantica. Passeggiata mano nella mano tra Central Park e Down Town, giro in Ferrari sotto la neve, notte d'amore al The Pierre e bacio passionale in pubblico: quella tra Lapo e Moran pare avere le carte in regola per trasformarsi in qualcosa di più di un'avventura. I due non si sbilanciano e sui social, dove entrambi sono attivissimi, non postano foto che li ritraggono insieme.



E' presto per far bilanci, forse questa è solo una trasgressione natalizia, un piccolo diversivo da concedersi sotto le feste. O forse no. L'attrice i requisiti per conquistare il rampollo di casa Agnelli li ha tutti, dal nome esotico allo charme... Tutte cose fondamentali, visti i precedenti flirt di Lapo. A giudicare dai sorrisi della Atias, però, c'è da aspettarsi che tra i due stia nascendo qualcosa di serio.