Justine Mattera, in collant e senza slip

10:53 - Indossa solo un paio di collant rossi e un reggiseno bianco ed è... irresistibilmente sexy. Niente slip per Justine Mattera, che posta su Instagram autoscatti ad altissimo tasso di erotismo e seduce con il suo fascino sempre al top.

Sotto i collant, che Justine tira maliziosamente giù da un lato, il segno bianco di una passata abbronzatura e la prova inequivocabile che dell'intimo non c'è traccia.



Poi rieccola in uno scatto ironico in collant viola questa volta e mini dress. E se nei selfie precedenti degli slip non c'era che il segno bianco, questa volta la bella attrice e showgirl ne sfoggia un paio, ma non al loro posto, bensì in mano. L'istantanea è stata postata da Dj Ringo in occasione dell’ospitata di Justine a “Revolver”, su “Virgin Radio Italia”.



Justine, che a teatro ha appena recitato nel ruolo di Marilyn Monroe in "A qualcuno piace caldo", sa sempre come rendersi intrigante, affila le sue armi seduttive e sfrutta tutto il suo sex appeal e il fascino da femme fatale. Sedurre sembra proprio il mestiere perfetto per lei.