Carmen Di Pietro e Nino Marazzita, amore all'ultimo... tocco!

11:50 - Che non le piacessero i giovani l'avevamo intuito da tempo eppure, Carmen Di Pietro, una chance ai suoi coetanei l'aveva data. E non è finita bene. La sua convivenza con Giuseppe Iannoni, infatti, si è conclusa con lei che lo caccia di casa in seguito ad un suo tradimento. La sexy showgirl ha deciso di tornare agli uomini "maturi": eccola mentre tocca con mano la sua nuova conquista, il giudice di Forum Nino Marazzita.

I due hanno regalato ai fotografi un siparietto decisamente hot. Mentre lui tastava il lato B della giovane compagna lei, ben più maliziosa, dava una controllatina sotto il tavolo alle grazie del settantacinquenne. I ventisette anni di differenza non sembrano intaccare la loro passione: baci, risate, abbracci, con un'intesa che ricorda quella di due ragazzini.



Il primo incontro risale a qualche anno fa, in occasione dell'incidente "esplosivo" al seno della Di Pietro. Qualcuno aveva insinuato che tra i due ci fosse del tenero già all'epoca ma fu proprio Marazzita a smentire una possibile liaison, dichiarando che si trattava "solo di lavoro". Ora, invece, sono usciti allo scoperto mostrandosi affiatati come non mai. D'altronde con una compagna così, non è difficile rimanere giovani e aitanti: le forme burrose e il sex appeal della Di Pietro risveglierebbero chiunque...