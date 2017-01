Calendario Ryanair, le hostess in bikini

10:45 - Le hostess di Rynair in bikini per beneficenza. Anche per il 2014 la compagnia di volo britannica ha realizzato dodici mesi sexy e affascinanti, ma per una buonissima causa. Tredici assistenti di volo posano in costume da bagno nella location di Creta a favore di Teenage Cancer Trust, un'associazione che mira a migliorare la qualità della vita e le possibilità di sopravvivenza dei giovani affetti da tumore. Il calendario costa 10 euro.

Ed è in vendita sui voli o sul sito della compagnia. Si spera così di raccogliere oltre 100.000 euro a favore di Teenage Cancer Trust, portando il totale dei proventi raccolti dalle splendide assistenti di volo a oltre 700.000 euro da quando è stato pubblicato nel 2008 il primo calendario.