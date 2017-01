Belen: "Sono gelosa perché amo Stefano"

12:35 - Il successo e i soldi, non fanno la felicità. Anche se sembrano parole scontate, Belen se lo ripete tutti i giorni. La showgirl è stata appena premiata donna dell'anno dalla Milano bene, e con Tgcom24 accetta di parlare di amore, politica, amicizia, lavoro e, perché no?, anche di denaro. "Sono gelosa perché amo. Sono cresciuta in una famiglia che non aveva niente, per emergere mi sono fatta un 'mazzo' tanto. La nuova Belen? Ce ne sono già tante...".

Fasciatissima in un abito di alta moda, Belen fa il suo ingresso trionfale all'hotel Principe di Savoia e nel salotto buono di Milano. L'associazione della Lirica e la presidentessa Daniela Javarone l'hanno appena eletta donna dell'anno. Lei, che in fondo prova un "po' di imbarazzo", accetta il premio con il sorriso sulle labbra. Si fa fotografare accanto alle signore che sembrano uscite dal film "La Grande Bellezza" e abbozza sorrisi ai mariti ultrasessantenni. Sa che fa parte del gioco e lo accetta. Poi, appena può, si rilassa al bar sorseggiando vino bianco e mangiando noccioline, con il suo "clan", il marito Stefano De Martino, la sorella Cecilia con il suo fidanzato (l'ex tronista Francesco Monte) e la nuova assistente Antonia.



Sei stata appena premiata donna dell'anno...

E' imbarazzante... è troppo. Certo sono contenta, un riconoscimento fa sempre piacere, ma non ambisco ad essere la donna dell'anno. Ci sono già tante donne dell'anno.



Sei la showgirl più amata, guadagni tanti soldi...

Una volta io non guadagnavo niente. Non è il motivo principale per il quale lavoro, lo faccio per passione e soddisfazione personale, per essere una donna di successo. Mi piace avere successo in qualsiasi cosa faccio. Ovviamente i soldi fanno comodo e risolvono tanti problemi, però non è la cosa principale. Non rende felici. Ci sono miliardari che sono depressi, che si drogano. Ed è molto triste, ci sono persone che non hanno nulla e che sono contente. Il troppo non fa mai bene...



Che rapporto hai con il denaro?

Ho un rapporto con la vita e con il denaro molto particolare perché sono nata in una famiglia che non aveva niente e quindi molto probabilmente così è meglio, non avere niente all'inizio e poi averli. Però essere ricchi da piccoli non gioca a favore della personalità.



E con Santiago cosa farai?

Non gli darò la paghetta... è un bambino molto fortunato.



Hai detto di Matteo Renzi che ha dei begli occhi, ti piace anche come politico?

Era una risposta a una domanda a cui non sapevo come rispondere e mi ricordavo i suoi occhi. Comunque credo che abbia molte possibilità, mi piace come parla, poi penso che le persone per capirle come sono realmente le devi conoscere dal vivo... e parlarci un bel po'...



Quando arriverà la nuova Belen che farai?

Arriverà un'altra più bella e più brava. In realtà ci sono già, ma è una questione di carisma. Ce ne sono tante di belle io sto crescendo, ho trent'anni, bisogna saperci fare e bisogna avere tanta fortuna. Io per arrivare mi sono fatta un 'mazzo tanto'. A me piace fare tante cose e so di farle bene.



Anche se spesso sei criticata...

A chi poi mi punta il dito rispondo con una sana risata, io sono una showgirl e non faccio il politico. Voglio solo portare gioia nelle case.



Non eri alla Prima della Scala...

Non mi interessa, la musica lirica è favolosa ed è giusto che si dia la giusta importanza all'evento. Ma ostentare gioielli e abiti costosissimi, fare la sfilata, in questo momento di crisi non è appropriato...



Prossimi progetti professionali?

Non ho nessuna anticipazione. Potrei dirti le solite cose... Italia's Got Talent mi piace tantissimo, è il programma numero uno degli ascolti. Ho avuto altre due tre proposte che però non mi hanno entusiasmato e preferisco fare altro. In tv c'è una grandissima crisi, e se ci sono progetti campati in aria io non li faccio. Anche se non appaio in tv lavoro sempre, faccio campagne e testimonial.



Dicono che sei gelosa di Stefano?

Chi ama è geloso.



Tutti magari immaginano il contrario...

Ma io non gli do nessun motivo per esserlo...



Lui si?

Ma nooo. Siamo sempre insieme, facciamo una vita tra le mura di casa.



L'Italia ti ha dato tanto...

Gli italiani mi hanno subito amata. Qui ho trovato l'amore, ho fatto un figlio, non posso desiderare di meglio...



Adesso state costruendo il vostro nido d'amore, a Milano, al 30esimo piano di uno dei nuovi grattacieli...

Ma è un'altra bugia... ho semplicemente accompagnato una amica che sta comprando un appartamento. Soffro di vertigini, non potrei mai. Abitiamo sempre nella stessa casa.



Che rapporto hai con i social network?

Posto foto e video su Facebook e Instagram, per i fan, che me lo chiedono. Giuro, non lo faccio per apparire, non ne ho bisogno. Può bastare?



L'ultima domanda su Simona Ventura: recentemente avete fatto pace...

Faccio una premessa: è grazie a lei se oggi sono qui... Mi aveva fatto un provino, mi aveva scelto ma non avevo il permesso di soggiorno e non se ne era fatto nulla. Poi mi ha riscelto per l'Isola dei Famosi. Lei ha dato tanto a me e io a lei. Ci sono state delle incomprensioni perché lei aveva un bruttissimo rapporto con il mio ex ragazzo e io mi sono offesa per alcune sue dichiarazioni e lei per altre mie e adesso abbiamo fatto pace. Meno male, le persone possono riflettere e cambiare idea. E' questo il bello.