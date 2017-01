Belen Rodriguez e Stefano De Martino, nido d'amore in alta quota

10:49 - Un nido d'amore al trentesimo piano di un grattacielo, ancora in costruzione, nella zona più glamour di Milano. Belen e Stefano visitano il cantiere di quella che potrebbe presto diventare la loro nuova casa.

Mano nella mano, gli occhi rivolti all'insù, la showgirl argentina e il ballerino si aggirano in zona Garibaldi a Milano curiosando per conoscere meglio la zona che potrebbe diventare il loro nuovo quartier generale. Poi eccoli con i caschetti intesta all'interno del cantiere e in quota per sperimentare l'ebrezza di vivere ad un piano così alto. Sarebbe proprio questo adesso il sogno della bella showgirl, che dopo aver realizzato il suo suo desideri principale, ovvero mettere su famiglia con tanto di bebè e matrimonio in pompa magna, passa adesso all'obiettivo casa.