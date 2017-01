Bar Refaeli: "Cos'ho che non va?"

10:35 - Bar Refaeli come Bridget Jones. Anche le supermodel possono essere dei cuori solitari. Bionda, occhi azzurri, 90-60-90 come misure, la stessa 28enne Bar si stupisce del fatto di non riuscire ad avere una storia fissa. "Non lo capisco" dice la bellezza mozzafiato in un'intervista al quotidiano israeliano "Yedioth Ahronoth".

La modella si lamenta: "Sono okay. Mi piace uscire, mi piace stare a casa, mi piacciono i film, mi piace magiare. Cos'ho di sbagliato? Perché sono da sola?"

In effetti, la domanda sorge spontanea, visto che sono stati pubblicati in questi giorni sul sito di Passionata, gli scatti della Refaeli in lingerie che gioca a fare la zingara.



In una lunga chiacchierata, Bar Refaeli, ripercorre anche il suo crollo emotivo di un paio d'anni fa dopo che Leonardo Di Caprio ha messo la parola fine alla loro relazione durata sei anni. La top ricorda: "Non potevo smettere di piangere".



Ma che tipo di uomo sta cercando Bar? "Cerco una persona seria con cui mettere su casa. Qulacuno che proviene da una famiglia calda e affettuosa come la mia e che ha i miei stessi valori".



Il suo ragazzo dei sogni, al momento è Ryan Gosling che ha rimpiazzato la sua vecchia fantasia, Justin Timberlake. Di lui dice: "Lo vedo e potrei sciogliermi. E' fantastico. E' il mio wow".



Comunque, Bar non è fissata con il mondo hollywoodiano e non ha paura degli appuntamenti al buio. La modella ha confessato: "Non dico mai di no quando mi suggeriscono di incontrare qualcuno".



Tra l'altro ha tutte le intenzioni di trasformarsi in una donna di casa: "Non sono una femminista. Non voglio che lui lavi i piatti. Farò io i piatti, pulirò, sono il tipo di persona che vuole rimanere a casa coi bambini, dopo tutto".